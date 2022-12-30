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НовостиОбщество30 декабря 2022 11:39

В Майкопе микрорайон Черемушек остался без света из-за аварии

Ориентировочное время восстановления подачи электричества 18 часов
Валерия ГОДОВНИКОВА
На месте работают специалисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте работают специалисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майкоп частично остался без света. Отключение электроэнергии произошло в микрорайоне Черемушки из-за аварии.

- Произошло отключение электроэнергии в микрорайоне Черемушки вследствие нарушения работы энергооборудования по линии электропередачи 6кВ, - сообщили в пресс-службе майкопской ТЭЦ. - В настоящее время энергетики осуществляют работы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», работы по восстановлению подачи электроснабжения продлятся ориентировочно до 18 часов.