В Майкопе микрорайон Черемушек остался без света из-за аварии

На месте работают специалисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майкоп частично остался без света. Отключение электроэнергии произошло в микрорайоне Черемушки из-за аварии.

- Произошло отключение электроэнергии в микрорайоне Черемушки вследствие нарушения работы энергооборудования по линии электропередачи 6кВ, - сообщили в пресс-службе майкопской ТЭЦ. - В настоящее время энергетики осуществляют работы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», работы по восстановлению подачи электроснабжения продлятся ориентировочно до 18 часов.