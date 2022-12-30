В Краснодаре спасатели будут патрулировать прибрежные территории в новогодние выходные Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре спасатели будут патрулировать прибрежные территории в новогодние выходные. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Следить за безопасностью вблизи водоемов выйдут рейдовые группы – полицейские, сотрудники муниципальной Службы спасения и администраций внутригородских округов.

Кроме того, ситуацию на прибрежных территориях мониторят 43 камеры видеонаблюдения. Они следят за обстановкой в акватории старого русла реки Кубань в районе Солнечного Острова, на улицах Береговой, Кубанской Набережной и в Рождественском парке.

В управлении гражданской защиты Краснодара напомнили, что одной из причин трагедий на водоемах становится поведение людей после употребления алкоголя.

- У них замедляется реакция, и они не могут адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию. Избежать происшествий можно, соблюдая правила и меры безопасности, - отметили в управлении.

Вблизи водоемов для безопасности также оборудованы 100 информационных знаков с напоминаниями «Переход по льду запрещен» и «Выход на лед запрещен! Опасно для жизни!».

- С наступлением ледообразования на территории города планируется работа маневренных групп для мониторинга ситуации у воды, - уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.