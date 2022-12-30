В ЖК «Все Свои» завершено строительство детского сада на 160 мест

Фото предоставлено пресс-службой СК Семья

Детский сад в жилом комплексе «Все Свои» сдан в эксплуатацию, получены соответствующие разрешительные документы. За год выполнены строительные работы, возведено двухэтажное здание, проложены инженерные сети, произведена отделка помещений и благоустройство территории. В настоящий момент детский сад полностью готов к работе.

С рабочим визитом учреждение посетил мэр Краснодара Евгений Наумов.

- Первых воспитанников в новом детском саду планируют принять во втором квартале 2023 года. Хочу сказать, что это достойный образец комплексной застройки – детский сад уже готов, а новые многоэтажки ещё на стадии строительства. Такой подход к развитию территорий наконец стал «золотым стандартом» для Краснодара, - сказал Евгений Наумов.

- Садик в пер. Элеваторном по праву можно назвать самым современным в центральном районе Краснодара. При строительстве уделено особое внимание безопасности – использованы самые качественные материалы, строго в соответствии со СНиП. Рядом строится муниципальная школа на 1100 мест, которая будет сдана еще до ввода в эксплуатацию всех домов жилого комплекса «Все Свои». Таким образом, жители комплекса будут полностью обеспечены социальной инфраструктурой для детей», – поделился генеральный директор СК «Семья» Руслан Воруков.

Фото предоставлено пресс-службой СК Семья

Детские комнаты уже готовы: в группах стоят кровати, мебель, на окнах – уютные занавески. На первом этаже разместятся две ясельные группы для малышей от 1,5 до 3 лет. Группы для детей от 4 до 7 лет находятся на 1 и 2 этажах. Ремонт полностью завершен: на полу линолеум, стены окрашены, потолки отделаны панелями со светильниками. Все материалы сертифицированы и имеют паспорта соответствия для применения в детских учреждениях.

В санузлах установлена специальная сантехника для детей – всё небольшого размера, детям точно будет здесь комфортно. Раковины в группах от 4 до 7 лет расположены на высоте 50 см, в группах от 1,5 до 3 лет – на высоте 40 см. Есть также специальное оборудование – для обработки и дезинфекции горшков. В старших группах зоны санузлов девочек и мальчиков разделены.

Здоровье детей на первом месте, поэтому на входе внутрь размещена тепловая завеса – чтобы холодный воздух не проникал в помещение. Температуру можно отслеживать и регулировать с помощью специальных термодатчиков в холлах. На первом этаже во всех группах, спальнях и раздевалках дополнительно к основному отоплению предусмотрены теплые полы.

Территория садика закрыта для посторонних, на пропускном пункте дежурит сотрудник службы безопасности. Родители смогут попасть внутрь по индивидуальному магнитному ключу. По всему периметру снаружи, а также внутри здания размещено свыше 60-ти камер видеонаблюдения. На 1 этаже расположен еще один пост охраны. Сотрудники службы безопасности видят все происходящее на мониторах. Камеры работают круглосуточно.

Питание в садике будет организовано полностью автономно. Пищеблок площадью порядка 600 квадратных метров содержит мясной, рыбный, овощной, варочный цеха, холодильный отсек, помещения для мойки посуды, кладовые и другие технические зоны. Завтрак, обед, полдник и ужин – весь дневной рацион будет приготавливаться здесь.

В здоровом теле – здоровый дух, поэтому у юных посетителей детского садика есть свой физкультурный зал. На площади порядка 140 квадратов можно делать утреннюю зарядку и закладывать основы любви к спорту. Рядом с физкультурным находится музыкальный зал. Здесь будут проходить самые значимые в жизни ребят события – музыкальные занятия, отчетные концерты для родителей, новогодние утренники.

Также в садике есть медицинский блок. Он занимает площадь порядка 50 квадратных метров. В него входят несколько кабинетов, где детям будет оказана первая помощь в случае необходимости. Рядом находятся кабинеты логопеда и психолога.

Садик расположен в жилом комплексе «Все свои», который представляет собой пять домов уровня бизнес-класса в самом центре Краснодара. Его особенность — современный архитектурный облик, панорамные виды на историческую часть города, система «умный дом», доступ по Face-ID. Комплекс будет сдан в 3 квартале 2024 года.