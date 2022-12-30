Более 17 млрд рублей выделили на развитие культуры Кубани в 2022 году Фото: anapa-official.ru

Более 17 млрд рублей выделили на развитие культуры Кубани в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На средства – 17,5 млрд рублей - в регионе отремонтировали государственные и муниципальные учреждения культуры, выплатили зарплату сотрудникам и провели мероприятия. Всего в крае обновили 57 Домов культуры, 8 детских школ искусств, открыли шесть модельных библиотек, установили новое оборудование в 53 ДК и закупили музыкальные инструменты, оборудование и литературу для 25 детских школ искусств.

В 2022 году в городском театре Анапы открыли второй в крае виртуальный концертный зал. А в Курганинском районе, Армавире, Абинске, Гулькевичах и Крымске отремонтировали музеи. Два современных цифровых кинозала появились в Кущевском и Туапсинском районах.

К проекту «Пушкинская карта» в крае присоединились почти 300 учреждений культуры. Саму карту оформили 250 тысяч жителей региона. Сейчас регион занимает первое место в ЮФО по обоим показателям.

Кроме того, около 1,8 тысячи работников культуры прошли повышение квалификации. А в конкурсе лучших сельских учреждений победили 24 ДК, музея, библиотеки и 61 сотрудник.