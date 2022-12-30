Немаркированные упаковки изъяли для расследования Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре полицейские изъяли более 800 немаркированных блоков сигарет на 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Пачки сигарет без маркировок продавали в магазине по улице Коммунаров. Прибывшие полицейские обнаружили здесь 869 блоков на сумму более миллиона рублей. Торговой точкой, в которой шли продажи табачной продукции, заведует 37-летний краснодарец.

- В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ» - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Продукцию изъяли из торговой точки для расследования. Полиция проводит проверку, в том числе устанавливаются лица, причастные к продаже немаркированных сигарет.