Поликлинику не ремонтировали 30 лет Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Детскую поликлинику открыли после ремонта в Туапсе. Медучреждение обновили впервые за 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В больнице отремонтировали и утеплили фасад здания, парадный вход, веранду и оборудовали новый водоотвод с крыши и козырька. В помещении также заменили сети отопления, водоотведения, водоснабжения, вентиляционную систему, электрооборудование, привели в порядок кабинеты врачей и физкабинеты.

- Открытие детской поликлиники - прекрасный новогодний подарок не только для медиков, но и для маленьких туапсинцев и их родителей, - отметил глава муниципалитета Сергей Бойко. - Уверен, работать в преображенном здании будет гораздо комфортнее.

Напомним, к концу 2023 года на Кубани построят восемь поликлиник. Всего по нацпроекту «Здравоохранение» в регионе появится 19 новых медучреждений.