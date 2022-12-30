В Адыгее создадут собственную образовательную платформу

Ученики смогут в онлайн-режиме узнавать задания, а родители оценки школьников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее создадут собственную цифровую образовательную платформу. С помощью нее ученики смогут в онлайн-режиме узнавать задания, а родители оценки школьников.

- Это даст возможность получать качественное общее образование независимо от места проживания детей. С помощью региональной цифровой образовательной платформы школьники и их родители смогут в онлайн-режиме следить за оценками, расписанием и домашними заданиями, обмениваться школьными новостями и общаться во встроенных чатах по учебе, - рассказали в пресс-службе минобразования и науки Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», это станет большим плюсом для школьных учителей. Платформа позволит сэкономить время работы с журналом и отчетом. Все сведения будут отмечены в электронных журналах и дневниках.