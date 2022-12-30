Парк в Сочи в новогоднюю ночь будет работать до двух часов ночи

Большое новогоднее шествие главных героев парка. Фото: администрация парка

Сочи Парк в новогоднюю ночь будет работать по праздничному графику. Он откроется в 13:00 31 декабря. А завершит работу парк в 2 часа ночи 1 января.

Днем для гостей организуют праздничные парады и волшебные шоу. Все посетители смогут принять участие в мастер-классе и интерактивных представления. К слову, в парке будут открыты дом Бабы-яги и усадьба Деда Мороза.

- Вечерняя программа начнется в 20:00. Большое новогоднее шествие главных героев парка, выступление балета, кавер-группы и шоу трубачей, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, - сообщили в пресс-службе Сочи Парка.

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