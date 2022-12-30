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НовостиОбщество30 декабря 2022 13:27

Краснодарское отделение Русского географического общества наградили Большой серебряной медалью

Региональное отделение РГО стало первой организацией, получившей награду
Светлана ОВДЕЙ
Краснодарское отделение РГО наградили Большой серебряной медалью Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарское отделение РГО наградили Большой серебряной медалью Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарское отделение Русского географического общества наградили Большой серебряной медалью. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что отделение РГО – первая организация, получившая награду. Ранее ее присуждали только физическим лицам.

В настоящее время специалисты РГО проводят научно-исследовательскую, просветительскую, природоохранную и благотворительная деятельность. Они, в частности, изучают историю и природу Кубани, проводят тематические фестивали, конкурсы и выставки.

Например, масштабным туристским проектом организации стало «Золотое кольцо Боспорского царства». Сейчас специалисты создают национальный туристский маршрут «Большая кубанская тропа». А в 2020 году в Краснодаре открылась скульптура «45-я параллель», которая обозначает уникальное расположение краевого центра.

- Наше отделение - большая семья единомышленников и увлеченных людей. Мы создаем документальные фильмы и издаем книги, проводим масштабные международные и федеральные проекты, - отметил председатель Краснодарского отделения РГО Иван Чайка. - Большая честь, что работа нашего коллектива отмечена такой высокой наградой.