Краснодарское отделение РГО наградили Большой серебряной медалью Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарское отделение Русского географического общества наградили Большой серебряной медалью. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что отделение РГО – первая организация, получившая награду. Ранее ее присуждали только физическим лицам.

В настоящее время специалисты РГО проводят научно-исследовательскую, просветительскую, природоохранную и благотворительная деятельность. Они, в частности, изучают историю и природу Кубани, проводят тематические фестивали, конкурсы и выставки.

Например, масштабным туристским проектом организации стало «Золотое кольцо Боспорского царства». Сейчас специалисты создают национальный туристский маршрут «Большая кубанская тропа». А в 2020 году в Краснодаре открылась скульптура «45-я параллель», которая обозначает уникальное расположение краевого центра.

- Наше отделение - большая семья единомышленников и увлеченных людей. Мы создаем документальные фильмы и издаем книги, проводим масштабные международные и федеральные проекты, - отметил председатель Краснодарского отделения РГО Иван Чайка. - Большая честь, что работа нашего коллектива отмечена такой высокой наградой.