Девять уголков Сергея Венчагова благоустроили в Сочи

При благоустройстве уголков использовали экологичные материалы. Фото: администрация Сочи

В Сочи смогли восстановить девять уголков Сергея Венчагова в 2022 году.

Акцент сделан на сохранение уникального исторического наследия с использованием экологичных материалов и современных технологий.

- На основании архивных материалов специалисты восстановили облик композиций в сочинском стиле озеленения, который предполагает сочетание инертных материалов, многолетних растений, сезонных цветов, - сообщил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, были благоустроены территории на площади более 9,2 тысячи квадратных метров. На них высадили около 4,8 тысячи штук деревьев и кустарников, шесть тысяч сезонных цветов.