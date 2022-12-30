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НовостиОбщество30 декабря 2022 13:36

Мэр Сочи вручил подарки детям в рамках акции «Елка желаний»

Алексей Копайгородский лично поздравил семьи
Ангелина НАЗАРЧУК
Все мечты малышей исполнились. Фото: администрация Сочи

Все мечты малышей исполнились. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский вручил подарки детям в рамках акции «Елка желаний». Ребята писали свои желания и вешали на елку. Все мечты малышей исполнились. Подарки вручались детям из многодетный семей, с особыми потребностями и участников спецоперации.

- Поздравил семьи лично и вручил подарки к Новому году. Без внимания в Сочи никого не оставляем. Отдельно поздравляем деток на дому, в больницах и центрах реабилитации, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

К слову, для детей в Сочи подготовили большую праздничную программу. Всего запланировано проведение около 300 мероприятий.