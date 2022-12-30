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НовостиОбщество30 декабря 2022 14:01

На 6% выросли объемы производства молока на Кубани

В 2022 году в регионе получили 1,6 млн тонн молока
Светлана ОВДЕЙ
В 2022 году на Кубани получили 1,6 млн тонн молока Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году на Кубани получили 1,6 млн тонн молока Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 6% выросли объемы производства молока на Кубани. Всего в 2022 году в крае получили 1,6 млн тонн, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что в среднем каждая корова дает девять тонн молока.

- За год мы нарастили численность крупного рогатого скота до 565 тысяч голов. В том числе дойного стада - до 220 тысяч голов, - отметил вице-губернатор Андрей Коробка.

В 2022 году в крае запустили работу молочного комплекса на три тысячи коров в Каневском районе, роботизированной фермы в Тбилисском районе. Молочные комплексы также возводят в Павловском и Каневском районах.

Кроме того, в 2022 году в крае получили 600 тысяч тонн мяса.