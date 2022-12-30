Предпринимателя из Адыгеи осудят за уклонение от налогов на сумму более 380 млн рублей

Предприниматель из Адыгеи вносил ложные сведения в налоговую декларацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предпринимателя из Адыгеи осудят за уклонение от налогов. На его имущество наложен арест на сумму ущерба. Она составила более 380 млн рублей.

По данным следствия, с января 2017 года по июнь 2019 года 48-летний местный житель являлся руководителем общества с ограниченной ответственностью. За этот период он включил в состав налоговых вычетов суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные контрагентами, с которыми каких-либо финансово-хозяйственных отношений не имел, после чего указанные ложные сведения внес в налоговую декларацию.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором Тахтамукайского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.