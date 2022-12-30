На Кубани реализовали 84 инвестпроекта на 71 млрд рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Около 600 млрд рублей инвестировали в экономику Кубани в 2022 году. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев

Отмечается, что край побил рекорд по объему инвестиций. В регионе заключили на 30% больше соглашений по сравнению с прошлым годом.

- В активной стадии сегодня 483 крупных инвестпроекта на общую сумму порядка 2,6 трлн рублей - это абсолютный рекорд для Краснодарского края. Эти позволит создать более 82 тысяч новых рабочих мест, - отметил Вениамин Кондратьев.

Всего в 2022 году на Кубани реализовали 84 инвестпроекта на 71 млрд рублей и создали более 2,7 тысячи рабочих мест. Господдержку в регионе предоставили 30 проектам на 62 млрд рублей, за счет чего создано более 3,6 тысячи рабочих мест.

- Инвестиции – это игра в долгую, и наши сегодняшние результаты – это плоды тех решений, которые мы принимали последние пару лет. Но если остановиться – можно очень быстро откатиться назад, поэтому в этом году мы внедрили ряд новых преференций для инвесторов, - отметил замглавы региона Александр Руппель.