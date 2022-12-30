Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в 2022 году купили более 17,5 тысяч лицензий на отечественное программное обеспечение. Их приобрели предприниматели со скидкой 50% на сумму 61 миллион рублей.

- В 2022 году программой воспользовались почти 7 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это составляет 2,5% от общего количества МСП в крае. Инструмент поддержки доказал свою востребованность и эффективность, - сообщил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Уточняется, что в крае средний чек на один субъект МСП составил почти 9 тысяч рублей.

Кроме того, процесс покупки лицензий в 2022 году стал еще более простым и быстрым. Приобрести ПО можно на сайте РФРИТ.