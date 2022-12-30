На Кубани создали клуб экспортеров и импортеров. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани открыли клуб экспортеров и импортеров. Его создали в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Первое заседание клуба прошло на базе Торгово-промышленной палаты Краснодарского края.

- В крае действует комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас компании ищут новые рынки, перестраивают логистику. Деловая площадка позволит представителям бизнеса обсуждать вопросы развития внешнеэкономической деятельности. Также оперативно узнавать о мерах господдержки, обмениваться мнениями и лучшими практиками, - сообщила первый заместитель руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Анастасия Шишмарева.

Уточняется, что в 2022 году на Кубани провели около 80 международных выставок, бизнес-миссий. Также провели приемы иностранных делегаций и обучающие семинары. Это более 2,5 тысяч услуг предприятиям малого и среднего предпринимательства. Кроме того, около 4 миллиардов рублей поддержанного экспорта.