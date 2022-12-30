В Лабинском районе открыли два спортивных объекта. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Лабинском районе Кубани открыли два спортивных объекта. Обновили после капитального ремонта школу спортивной борьбы и новую многофункциональную площадку.

- Спортивную школу отремонтировали за счет краевого бюджета. В ней привели в порядок залы. Их оборудовали всем необходимым. После проведенных работ здесь создали все условия для тренировочного процесса, - сообщил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Уточняется, что также открыли новую спортивную площадку.

Объекты помогают развивать такие виды спорта, как волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол. Кроме того, вовлекать в спорт людей разных возрастов.