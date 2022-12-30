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НовостиОбщество30 декабря 2022 18:17

Пробка перед Крымским мостом растянулась на пять километров

В час мимо пунктов досмотра проезжает примерно 190 машин
Мария ЧАЛАЯ
Пробка перед Крымским достигла пяти километров

Пробка перед Крымским достигла пяти километров

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Пробка перед Крымским мостом растянулась на пять километров. На данный момент пропускная способность пунктов в час составляет примерно 190 машин.

- Количество автомобилей в очереди по сравнению с утром 30 декабря выросло. Водителям необходимо учитывать это. Проезд через мост займет несколько часов, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что при планировании поездки необходимо закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра. Также можно воспользоваться альтернативными маршрутами.