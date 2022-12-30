Под Геленджиком открыли новый сквер за 54 млн рублей

В Кабардинке открыли новый сквер. Фото: t.me/BogodistovAA

Под Геленджиком открыли новый сквер. Его стоимость обошлась в 54 миллиона рублей. Объект появился в поселке Кабардинка.

- Проект включает в себя продление променадной зоны набережной на 360 метров. Также благоустройство сквера и детской площадки. Построить всю эту красоту смогли за счет средств городского бюджета, - сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Планируется, что в местах наилучшего обзора установят стеклянное ограждение. Так вид на открытое море получился панорамным.

Кроме того, на новом участке набережной не будет торговых точек. Это место предназначено только для отдыха.