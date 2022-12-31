Фото: пресс-служба главы Республики Адыгея

В Адыгее в 2022 году принял 12 тысяч обращений от жителей региона. Вопросы и жалобы поступали через платформу обратной связи «Госуслуги» и в социальных сетях. Для решения проблемы ЦУР направлял обращения в конкретное министерство или организацию и контролировал результат.

- Для принятия качественных решений очень важна информация, которую формирует ЦУР. Нам необходимо видеть, что волнует граждан. Также нужно принять те или иные решения еще до начала проявления проблемных процессов. Поэтому на Центре управления регионом лежит большая ответственность, - сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Уточняется, что летом Госдума РФ приняла поправки в Федеральный закон 8-ФЗ. Они регламентируют работу органов власти в соцсетях.

Законопроект вступил в силу декабре. В республике увеличилось количество официальных страниц министерств, организаций, где люди могут обратиться напрямую к власти.