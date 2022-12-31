Последние новости на утро 31 декабря в Краснодарском крае

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Протяженность пробки перед Крымским мостом превысила 5 км. Пропускная способность пунктов сейчас составляет примерно 190 машин в час. Водителям необходимо учитывать, что количество автомобилей в очереди выросло по сравнению с утром 30 декабря, проезд через мост займет несколько часов.

Минтранс России увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту.

Желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 13 января.

Сутенера и его 14 помощников задержали за организацию борделя в Краснодаре. Возбуждено уголовное дело за преступное сообщество и вовлечение в проституцию.

Легендарный футболист, скончавшийся на 83-м году жизни, был в Краснодаре накануне чемпионата мира в 2014 году. Каким «короля футбола» Пеле запомнили в кубанской столице.