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НовостиОбщество31 декабря 2022 5:31

Какой будет погода в последний день 2022 года в Краснодаре и крае

На Кубани 31 декабря воздух прогреется до 15 градусов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Прогноз погоды на 31 декабря

Прогноз погоды на 31 декабря

В Краснодарском крае 31 декабря погода будет теплой. Это ожидаемо от южного региона. По прогнозам 31 декабря воздух на Кубани прогреется до 15 градусов.

- Температура воздуха днем 8…13°, местами на Азовском побережье 5…10°; в горах днем 3…8°. На Черноморском побережье 31 декабря ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем 10…15°, - сообщили в краевом гидрометцентре.

В Сочи столбики термометров вытянутся до 13 градусов. А вот снег в Краснодаре ожидается к 5 января.