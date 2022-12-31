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НовостиПроисшествия31 декабря 2022 5:45

В банке оказался борщ. Житель Краснодара показал, как выглядит икра из местного гипермаркета

Житель Краснодара разочаровался качеством игры из местного гипермаркета
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Скриншот с видео

Скриншот с видео

В Краснодаре мужчина купил банку икры в местном гипермаркете. А когда открыл, удивился: несколько икринок плавали в красной жиже, похожей на борщ.

- Купили красную икру. А это оказался борщ. Производитель из Камчатского края. Вот такое безобразие, - записал видео житель Краснодара Константин.

На банке из ролика написано, что икра структурированная. Эксперты объяснили, что такой называют искусственно созданную икру. В ее состав входит желатин на рыбьем бульоне и краситель. Специалисты не советуют покупать такой продукт.