В банке оказался борщ. Житель Краснодара показал, как выглядит икра из местного гипермаркета

Скриншот с видео

В Краснодаре мужчина купил банку икры в местном гипермаркете. А когда открыл, удивился: несколько икринок плавали в красной жиже, похожей на борщ.

- Купили красную икру. А это оказался борщ. Производитель из Камчатского края. Вот такое безобразие, - записал видео житель Краснодара Константин.

На банке из ролика написано, что икра структурированная. Эксперты объяснили, что такой называют искусственно созданную икру. В ее состав входит желатин на рыбьем бульоне и краситель. Специалисты не советуют покупать такой продукт.