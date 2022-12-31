На модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения в Краснодаре направили свыше 1,5 млрд рублей

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В Краснодаре в 2022 году были реализованы инвестиционные программы, направленные на повышение качества водоснабжения и водоотведения. Это модернизация и строительство сетей, водозаборов, насосных станций, а также хозяйственно-бытовых коллекторов. Всего на эти цели было потрачено 1,5 млрд рублей.

— Для «Росводоканала Краснодар» 2022 год стал рекордным по объему подключения новых объектов и числу реконструируемых и новых сетей, - рассказали в пресс-службе мэрии города.

В планах до 2025 года в Краснодаре переустроить 11 км сетей водоснабжения и водоотведения и модернизировать 3 канализационных насосных станции.