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НовостиОбщество31 декабря 2022 7:39

В МЧС прокомментировали землетрясение в Анапе

Жертв и разрушений нет
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Толчки почувствовали местные жители

Толчки почувствовали местные жители

У берегов Анапы 31 декабря произошло землетрясение. В МЧС рассказали подробности природного явления.

- По информации Геофизической службы Анапы, в 8 утра 31 декабря произошло сейсмическое событие в акватории Черного моря в 35 км от поселка Сукко с эпицентром на глубине 10 км, магнитудой 3,5 балла. Землетрясение ощущалось в Центральном внутригородском районе Новороссийска, а также в станице Раевской. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 4. На территории курорта толчки ощущались, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жертв и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.