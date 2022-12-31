В МЧС прокомментировали землетрясение в Анапе

Толчки почувствовали местные жители

У берегов Анапы 31 декабря произошло землетрясение. В МЧС рассказали подробности природного явления.

- По информации Геофизической службы Анапы, в 8 утра 31 декабря произошло сейсмическое событие в акватории Черного моря в 35 км от поселка Сукко с эпицентром на глубине 10 км, магнитудой 3,5 балла. Землетрясение ощущалось в Центральном внутригородском районе Новороссийска, а также в станице Раевской. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 4. На территории курорта толчки ощущались, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жертв и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.