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НовостиОбщество31 декабря 2022 8:10

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с наступающим Новым годом

Видеопоздравление губернатор опубликовал в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Кондратьев поздравил жителей Кубани с наступающими праздниками

Кондратьев поздравил жителей Кубани с наступающими праздниками

Сегодня, 31 декабря, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Он пожелал всем много сил для воплощения планов, здоровья и благополучия.

– До Нового 2023-го года осталось совсем немного. Год был непростым. Несмотря на все трудности и санкции мы добились нового рекордного урожая, построили школы, детские сады, больницы, дороги, парки. Спасибо, дорогие земляки, за терпение, самоотдачу и результат, – сказал Кондратьев.

Губернатор поздравил с наступающими праздниками и военнослужащих, он адресовал им особые слова благодарности.

Ранее Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рассказал, что исполнит новогодние мечты шести детей. Он принял участие в благотворительной акции «ДоброЕлка».