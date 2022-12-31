296 учреждений культуры Кубани присоединились к программе «Пушкинская карта»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае к программе «Пушкинская карта» присоединились 296 учреждений. Карты обладателей пополнились на 5 тысяч рублей. Эту сумму можно потратить в течение 2023 года.

– Уже оформлено уже более 250 тысяч карт. Благодаря «Пушкинской карте» молодежь Кубани в 2022 году почти полмиллиона раз посетила культурные события региона, которые, я уверена, обогатили их внутренний мир, –сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Деньги с карты можно потратить на билеты в учреждения культуры, участвующие в программе, по всей стране, независимо от места проживания. Кубань лидирует в ЮФО по количеству оформленных карт, а также занимает 6 место среди всех регионов России.