На Кубани за сутки выявили 43 случая COVID-19

Последние данные по коронавирусу на 31 декабря 2022

В Краснодарском крае продолжают болеть коронавирусом. По данным на 31 декабря в регионе за сутки заразились 43 человека. Среди заболевших двое детей.

Самым зараженным стал Краснодар с 12 новыми случаями. В Тбилисском и Абинском районах зафиксировано трое инфицированных, в Сочи, Армавире, Геленджике, Кореновском, Красноармейском, Новопокровском, Северском районах – по два человека. В остальных районах единичные случаи, либо вообще нет подтвержденных результатов.

На амбулаторном лечении с COVID-19 в настоящее время находятся 213 человек, в стационарах – 60.