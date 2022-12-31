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НовостиЗдоровье31 декабря 2022 10:37

На Кубани за сутки выявили 43 случая COVID-19

Последние новости по коронавирусу рассказали в оперштабе
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Последние данные по коронавирусу на 31 декабря 2022

Последние данные по коронавирусу на 31 декабря 2022

В Краснодарском крае продолжают болеть коронавирусом. По данным на 31 декабря в регионе за сутки заразились 43 человека. Среди заболевших двое детей.

Самым зараженным стал Краснодар с 12 новыми случаями. В Тбилисском и Абинском районах зафиксировано трое инфицированных, в Сочи, Армавире, Геленджике, Кореновском, Красноармейском, Новопокровском, Северском районах – по два человека. В остальных районах единичные случаи, либо вообще нет подтвержденных результатов.

На амбулаторном лечении с COVID-19 в настоящее время находятся 213 человек, в стационарах – 60.