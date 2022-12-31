В Краснодаре живодеры взорвали петарду в пасти собаки

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В Краснодаре чудовищная ситуация произошла в канун Нового года. В поселке Индустриальном неизвестные взорвали петарду в пасти собаки. Пострадавшее животное хозяин заметил вечером, когда вернулся с работы. Он отвез питомца в ветклинику, но во время операции собака скончалась.

- Собаку удалось найти на пересечении улиц Железнодорожной и Липовой, это примерно в 300 метрах от дома. Берта была серьезно травмирована. Вчера во время операции Берта умерла, не выдержало сердце, - написал хозяин животного в соцсетях.

В настоящее время небезразличные граждане пытаются найти виновных в случившемся, не исключено, что это были местные подростки.