Евгений Наумов поздравил жителей Краснодара с наступающим Новым годом

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31 декабря с наступающим Новым годом жителей Краснодара поздравил мэр города. Евгений Наумов в видеопоздравлении пожелал исполнения заветных мечт, счастья, здоровья и благополучия.

- Несмотря на все сложности, наш город продолжает развиваться. И это, прежде всего, ваша заслуга — ваш труд, талант и любовь к родному Краснодару. Многие наши земляки сейчас отстаивают историческую правду и суверенитет России в зоне специальной военной операции. И мы гордимся нашими новыми героями и говорим им спасибо! Уверен, победа будет обязательно за нами! – сказал Наумов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жителей региона поздравил губернатор. Вениамин Кондратьев пожелал всем много сил для воплощения планов, здоровья и благополучия. Губернатор поздравил с наступающими праздниками и военнослужащих, он адресовал им особые слова благодарности.