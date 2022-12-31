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НовостиОбщество31 декабря 2022 13:01

Резиденция Деда Мороза в Сочи стала одной из главных в России

Она находится на территории нацпарка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: npsochi.ru

Фото: npsochi.ru

Резиденцию Деда Мороза в нацпарке признали одной из главных в России. Об этом рассказали в одном из популярных сервисов по планированию путешествий.

- Несмотря на теплую погоду и отсутствие снега, гостей встречает Дед Мороз в традиционном костюме, на территории находится юрта народов Севера, мастерская, почта и оленья ферма, - сообщили «Известиям» о сочинской резиденции.

Главные имения доброго волшебника находятся, конечно же, в Великом Устюге. Еще одной из главных усадеб назвали ту, которая находится в Москве в Кузьминском лесу. Сибирскую вотчину Деда Мороза тоже выделили, она находится в часе езды от Екатеринбурга — в селе Мостовское.