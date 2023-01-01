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НовостиОбщество1 января 2023 5:45

Что произошло за ночь 1 января в Краснодарском крае

Экс-глава Краснодара записал новогоднее поздравление с передовой
Евгения СОРОКА
Евгений Первышов в ноябре добровольцем отправился в зону спецоперации.

Евгений Первышов в ноябре добровольцем отправился в зону спецоперации.

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает публиковать последние новости в Краснодарском крае. О самом главном, что произошло 1 января, - в нашей подборке.

Экс-глава Краснодара записал новогоднее поздравление с передовой. Евгений Первышов вышел на связь из зоны СВО, чтобы сказать на видео пожелания землякам. Напомним, боевые задачи он выполняет с ноября, когда отправился на фронт добровольцем.

Поздравил жителей Краснодара с наступающим Новым годом и действующий мэр города Евгений Наумов. В видеопоздравлении он пожелал исполнения заветных мечт, счастья, здоровья и благополучия.

Резиденция Деда Мороза в Сочи стала одной из главных в России. Она находится на территории нацпарка. Посетить ее может любой желающий.

Кстати, в центре Сочи в канун Нового года открыли пешеходный мост после реконструкции. Его отремонтировали, покрасили металлические конструкции, благоустроили бетонные основания, обновили лестницу и пандус