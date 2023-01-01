Погода в Краснодаре 1 января 2023: температура превысит климатические рамки

Жителей и гостей города в первый день нового года ждет отличная погода. Фото: Андрей АБРАМОВ

На погоду в Краснодарском крае влияет гребень антициклона. В регионе не ожидается осадков. При этом температурные показатели продолжат превышать климатические рамки. Жителей и гостей кубанской столицы в первый день нового года ждет отличная погода. В Краснодаре 1 января потеплеет до +14 градусов.

- В Краснодаре прогнозируем переменную облачность, без осадков. Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм ртутного столба, что выше нормы.