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НовостиОбщество1 января 2023 6:03

Погода в Краснодаре 1 января 2023: температура превысит климатические рамки

В Краснодаре 1 января потеплеет до +14 градусов
Евгения СОРОКА
Жителей и гостей города в первый день нового года ждет отличная погода.

Жителей и гостей города в первый день нового года ждет отличная погода.

Фото: Андрей АБРАМОВ

На погоду в Краснодарском крае влияет гребень антициклона. В регионе не ожидается осадков. При этом температурные показатели продолжат превышать климатические рамки. Жителей и гостей кубанской столицы в первый день нового года ждет отличная погода. В Краснодаре 1 января потеплеет до +14 градусов.

- В Краснодаре прогнозируем переменную облачность, без осадков. Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм ртутного столба, что выше нормы.