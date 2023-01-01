Погода в Сочи 1 января 2023: курорт зальет солнцем

Солнечно будет и на побережье, и в горах. Фото: Артур ЛЕБЕДЕВ

Метеорологические условия на территории Кубани формирует гребень антициклона. Именно благодаря его стараниям в регионе сохранится отличная погода. Исключением не станет и Черноморское побережье. В Сочи 1 января прогнозируют потепление до +13 градусов. На курорте будет солнечно, при этом скорость ветра не превысит 4 метров в секунду.

Тепло будет не только на побережье, но и в горах. Там температура воздуха днем +8-10 градусов, в ночные часы, правда, упадет до минус 2 градусов. А вот на высоте выше 2000 метров отметки уже ниже - в дневные часы отрицательные значения. Температура воздуха не поднимается выше минус 1 градуса. Осадков не прогнозируют.

Напомним, все три горнолыжных курорта уже работают для лыжников и сноубордистов. "Газпром" объявил о старте сезона 30 декабря, "Роза Хутор" запустится 31 декабря. Трассы курорта "Красная Поляна" открыты с 23 декабря.

Эта зима малоснежная, специалисты сравнивают ее с сезоном 2011-2012. В горах такая погода, как правило, повторяется каждые десять лет.