Керченская паромная переправа возобновила работу Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Керченская паромная переправа возобновила работу 1 января. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Напомним, морская логистика была приостановлена в 21:58 31 декабря из-за погоды. На работу повлиял сильный туман, который опустился в авкатории. Продолжать курсировать в обычном режиме паромы не смогли.
Однако утром 1 января ситуация изменилась.
- Паромное сообщение возобновлено, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Уточняется, что автомобили и пассажиров в настоящее время перевозят четыре парома.