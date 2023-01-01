Керченская паромная переправа возобновила работу Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Керченская паромная переправа возобновила работу 1 января. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, морская логистика была приостановлена в 21:58 31 декабря из-за погоды. На работу повлиял сильный туман, который опустился в авкатории. Продолжать курсировать в обычном режиме паромы не смогли.

Однако утром 1 января ситуация изменилась.

- Паромное сообщение возобновлено, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что автомобили и пассажиров в настоящее время перевозят четыре парома.