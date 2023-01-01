Прикрученный к дереву фейерверк едва не попал в людей в Анапе

Залпы фейерверка чуть не попали в одну из девушек.

В новогоднюю ночь любительский запуск фейерверка едва не закончился трагедией. Все произошло ночью в Анапе. После боя курантов жители и гости курорта стали выходить на улицу, чтобы запустить фейерверк. Но далеко не все поджигали пиротехнику в безопасных местах.

Один из парней прикрутил к дереву фейерверк. На видео видно, что запуск начался на одной из оживленных улиц. Салют вышел из-под контроля и вместо того, чтобы запускать искры вверх, стал выстреливать в стороны. Заметно, как залпы несколько раз чуть не подпалили проезжающие авто, а люди в спешке ретировались.

- Я даже не предполагала, что они ударятся об столб и полетят в мою сторону. Вверх по идее должны была лететь огни, - рассказывает автор ролика, которая в последний момент успела отклониться от "стрельбы".

Напомним, мэр Анапы Василий Швец отметил, что запретить людям запускать фейерверки рядом с домом нельзя. Но все-таки власти просят анапчан и гостей курорта более избирательно подходить к месту запуска салютов. Главное - безопасность.