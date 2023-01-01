Пожар в придорожном магазине 1 января потушили на Кубани

Причины ЧП уточняются.

Пожар в придорожном магазине потушили на Кубани. Возгорание произошло в торговой точке утром 1 января на улице Ленина в станице Нижнебаканской Крымского района.

- В 08:45 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в одноэтажном здании на площади 250 квадратных метров, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 09:17 пожар локализовали, в 09:35 потушили открытый огонь, а уже в 10:30 пламя полностью погасили. Пострадавших во время происшествия не было. Эвакуация не проводилась.

- При ликвидации пожара от РСЧС задействовано 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС России восемь человек личного состава, три единицы техники, - добавляют в краевом ГУ МЧС.

Причины ЧП уточняются.