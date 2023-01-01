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НовостиОбщество1 января 2023 8:09

В Краснодаре в ночь на 1 января родились девять детей

Все они здоровы
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
В Краснодаре в новогоднюю ночь родились девять детей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодаре в новогоднюю ночь родились девять детей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодаре в ночь на 1 января родились девять детей. Об этом рассказали в администрации города.

- На свет в праздничную ночь появились пять девочек и четыре мальчика, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации кубанской столицы.

Как отмечают медики, все новорожденные, родившиеся в новогоднюю ночь, а также их мамы чувствуют себя хорошо. Уже скоро их будут готовить к выписке.

- На данный момент в Краснодаре действуют три роддома, в том числе один частный и два краевых перинатальных центра, - уточняют в мэрии города.

Напомним, за минувший 2022 год в Краснодаре родились около 23 тысяч детей.