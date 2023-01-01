На Кубани в новогоднюю ночь появились на свет 26 детей

Детки чувствуют себя хорошо.

Новогодняя ночь преподнесла кубанским семьям большой подарок. У них долгожданное пополнение. На Кубани 1 января появились на свет 26 детей. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- В новогоднюю ночь 2023 года у нас в крае родились 26 детей — 14 мальчиков и 12 девочек, - написал губернатор Кубани в своем Telegram. - Поздравляю счастливых родителей, а мамам и малышам желаю крепкого здоровья!

Напомним, что только в кубанской столице под бой курантов на свет появились девять детей. Все они чувствуют себя хорошо, не жалуются на самочувствие и мамы. Скоро их будут готовить к выписке домой.

В Сочи родились три девочки и два мальчика.

- По данным министерства здравоохранения, в 2022 году в крае родилось более 50 тысяч малышей, - уточняют в администрации края. - В том числе, 532 двойни и 6 троен.