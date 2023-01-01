В 2022 году 10 компаний получили рибейты за снятые в Краснодарском крае фильмы. Фото: администрации региона.

В 2022 году 10 компаниям вернули деньги за снятые на Кубани фильмы. Об этом сообщили в администрации края.

Как и прежде, юг страны привлекает режиссеров для съемок полных метров. Особенно им нравятся живописные места Кубани. При этом кинокомпании активно сотрудничают и с местными бизнесменами.

– Кинокомпании привлекают к съемкам все больше наших предпринимателей по самым разным направлениям – от услуг костюмеров и гримеров до организации питания, – отметил вице-губернатор края Александр Руппель. - Если в 2020 году на территории края отсняли более 20 кинопроектов, то в 2021 году - эта цифра увеличилась на 50%.

По словам Александра Руппеля, в 2022 году эта тенденция сохраняется. При этом, как и прежде, кинопроизводителям компенсируют часть затрат. Этот механизм внедрили в 2021-м.

- Тогда за получением новой меры поддержки поступило 10 заявок, - уточняют в администрации региона. - Субсидию в итоге получили пять компаний по шести кинокартинам в общем размере 19,16 млн рублей.

В 2022 году поступило 22 заявки. По итогам работы комиссии субсидию на общую сумму 38,4 млн рублей получили 10 компаний. Они занимались производством 19 фильмов.