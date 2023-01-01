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НовостиПроисшествия1 января 2023 8:58

МЧС Кубани показало, что осталось от придорожного магазина после сильного пожара

Огонь удалось остановить спустя два часа
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Магазин выгорел дотла. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Магазин выгорел дотла. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

МЧС Кубани показало, что осталось от придорожного магазина в станице Нижнебанской Крымского района после сильного пожара.

Спасатели сняли на видео проливку конструкций. Огонь охватил все здание и уничтожил почти все. Тушение пламени, напомним, заняло два часа.

Ранее сообщалось, что магазин вспыхнул утром 1 января. Что стало причиной пожара, пока неизвестно, сейчас это выясняется. Однако в считанные минуты огонь распространился на большой территории. Огнем было объято 250 квадратных метров площади.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- В 09:17 пожар локализовали, в 10:30 пламя полностью погасили, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Пострадавших во время происшествия не было.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.