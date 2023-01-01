В Краснодаре ночью 1 января потушили пожар на улице 40 лет Победы, вспыхнувший из-за пиротехники

У жилого дома загорелся мусор.

В Краснодаре ночью 1 января потушили пожар на улице 40 лет Победы. Возгорание засняли на видео местные жители.

- Сразу после полуночи загорелась мусорка на 40 лет Победы и Посадского. Скорее всего, от пиротехники. Пожарные приехали быстро, потушили оперативно, - рассказала автор видео.

Как стало известно, огонь вспыхнул в 01:05.

- В 01:06 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Загорелся мусор на площади 6 квадратов.

В 01:17 возгорание полностью ликвидировали.

- Всего к ликвидации пожара от МЧС России привлечено четыре человека личного состава, одна единица техники, - добавляют в ГУ МЧС по краю.