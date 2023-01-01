В Сочи 1 января родились три ребенка

Все детки появились в сочинском перинатальном центре.

Глава Сочи Алексей Копайгородский поздравил женщин, ставших мамами 1 января. В новогоднюю ночь сразу в трех семьях случилось пополнение. На свет появились три ребенка - две девочки и один мальчик.

- Сегодня посетил перинатальный центр и лично поздравил мам, пожелал здоровья и благополучия, - рассказал глава курорта Алексей Копайгородский. - Одна из сочинок стала в Новый год мамой впервые, а, например, для Сони Минатуллаевой это уже третий ребенок.

По словам мэра, все родители и детки чувствуют себя хорошо.

- Сейчас мамы готовятся к выписке, хотят поскорее оказаться дома, рядом с родными, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сочи в 2022 году родились более 6700 детей.