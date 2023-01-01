Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал свежую информацию по заболеваемости коронавирусом. На Кубани за сутки зарегистрировано 30 случаев COVID-19. Самому маленькому пациенту - 5 лет, старшему - 76.

- В Краснодаре выявили девять новых случаев заражения, в Сочи - шесть, в Тбилисском районе - четыре, в Новороссийске - три, в Курганинском - два, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Кубани. - В Белореченском, Ейском, Красноармейском, Крыловском, Кущевском, Славянском заболело по одному человеку.

С выздоровлением за сутки выписали 30 человек. Также известно, что один из тяжелых пациентов скончался.

- На амбулаторном лечении с COVID-19 - 206 человек, - сообщили в региональном минздраве. - В стационарах находятся 66 пациентов.