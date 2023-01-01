Автобусы оборудованы видеокамерами с онлайн-доступом из диспетчерской.

В Сочи на маршруты вышли 26 новых автобусов. Современные машины большого класса направили на наиболее загруженные маршруты Центрального района: №12 и №17. Об этом сообщили в администрации курорта.

А еще в машинах установили валидаторы.

В салоне автобусов установили валидаторы. Это позволит пассажирам оплачивать проезд банковской или транспортной картой «Пальма». Но на линии будут работать контролеры, которые будут следить за своевременной оплатой.

- Автобусы оборудованы видеокамерами с онлайн-доступом из диспетчерской, отвечают всем требованиям безбарьерной среды, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации курорта.

За следующие два года на маршруты южной столицы России выйдет еще 51 автобус на метане.