Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 января 2023 13:52

В Сочи на маршруты вышли 26 новых автобусов

Их направили на наиболее загруженные маршруты
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Автобусы оборудованы видеокамерами с онлайн-доступом из диспетчерской.

Автобусы оборудованы видеокамерами с онлайн-доступом из диспетчерской.

В Сочи на маршруты вышли 26 новых автобусов. Современные машины большого класса направили на наиболее загруженные маршруты Центрального района: №12 и №17. Об этом сообщили в администрации курорта.

А еще в машинах установили валидаторы.

А еще в машинах установили валидаторы.

В салоне автобусов установили валидаторы. Это позволит пассажирам оплачивать проезд банковской или транспортной картой «Пальма». Но на линии будут работать контролеры, которые будут следить за своевременной оплатой.

- Автобусы оборудованы видеокамерами с онлайн-доступом из диспетчерской, отвечают всем требованиям безбарьерной среды, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации курорта.

За следующие два года на маршруты южной столицы России выйдет еще 51 автобус на метане.