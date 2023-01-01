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НовостиОбщество1 января 2023 14:00

В Сочи из-за петарды загорелась пальма

Но дерево удалось быстро потушить
Евгения СОРОКА
Во время пожара никто не пострадал.

Во время пожара никто не пострадал.

В Сочи из-за петарды загорелась пальма. ЧП случилось ночью на улице Тургенева в Хостинском районе курорта, когда люди стали запускать фейерверки.

- В 23:10 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что загорелось пальмовое дерево, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Пожар распространился на небольшой площади - пять квадратных метров.

К счастью, дерево удалось быстро потушить. В 23:11 огонь полностью погасили.

- К ликвидации пожара привлечено от МЧС России четыре человека личного состава, одна единицы техники, - добавляют в краевом ГУ МЧС.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами. Никто в ЧП не пострадал.