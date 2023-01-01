Пострадавших во время пожара нет.

В Геленджике после фейерверка сгорело две машины. ЧП случилось во дворе жилого дома на улице Туристической. Сообщение о возгорании спасателям поступило в 04:42. Как сообщалось, вспыхнули две иномарки, что были припаркованы около многоэтажки.

Через четыре минуты после того, как спасатели были на месте, огонь удалось локализовать. Полностью пожар потушили в 04:48.

- К ликвидации пожара привлечено от МЧС России восемь человек личного состава, две единицы техники, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пострадавших во время пожара нет. При этом в МЧС уже назвали предварительную причину возгорания.

- Это короткое замыкание. После чего пламя перекинулось на соседний автомобиль, - добавляют в краевом ГУ МЧС.