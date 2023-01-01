В Краснодаре разыскивают мужчину, изрезавшего ножом прохожего около вокзала

После нападения мужчина с ножом тут же скрылся.

В Краснодаре разыскивают мужчину, изрезавшего ножом прохожего около железнодорожного вокзала. Выяснять отношения двое мужчин начали рано утром 1 января. В какой-то момент один из них достал из кармана нож и стал бить им по телу прохожего.

Что стало причиной конфликта, пока не ясно. Однако после нападения мужчина с ножом скрылся.

- Проводится проверка по факту конфликта между мужчинами, в результате которого один из них получил повреждения, в том числе и ножевое ранение, - рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Известно, что получивший ранения ножом мужчина сейчас находится в больнице.

- Личность правонарушителя устанавливается, ведется его поиск, - добавляет Артем Коноваленко.