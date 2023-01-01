Площадь нового сквера — 2200 квадратов. Фото: администрации Сочи.

Новый сквер появился в селе Красная Воля в Сочи. Он расположен на улице Володи Ульянова. Это место отдыха площадью 2200 квадратов обустроили для юных жителей. Продумали каждый сантиметр так, чтобы им было удобно и комфортно играть.

Стоит сказать, что этот сквер победил в рамках проекта «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Специалисты провели озеленение. В сквере появились дорожки, а еще здесь установили парковую мебель и энергосберегающее освещение.

- Для детей установили игровую площадку с безопасным резиновым покрытием, - уточняют в администрации Сочи.

Кстати, уже сейчас определяются новые участки и источники финансирования, готовится документация по проектам благоустройства общественных пространств на 2023 год.