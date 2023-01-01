Десять социальных объектов построили в Краснодаре в 2022 году. Фото: krd.ru

Проблему с нехваткой мест в школах и детских садах в кубанской столице решают, причем активно. Сегодня в городе одновременно возводят 58 социальных объектов. При этом в 2023-м планируют ввести в эксплуатацию 10 школ, 22 детсада, три спортивных объекта и детскую поликлинику. Каждый объект находится под контролем.

- В 2022 году на территории города открыли четыре новые школы, достроили четыре детских сада, кабинет врача общей практики и быстровозводимый спортзал, - уточняют «КП» - Кубань» в администрации Краснодара.

Среди объектов, которые ждали жители города, – самая большая школа в ЮФО. Учебное заведение открылось на улице Конгрессной. Еще два образовательных учреждения появились на улице Крузенштерна и Автолюбителей - они рассчитаны на 1550 мест каждая.

Долгожданным был и кабинет врача общей практики по улице им. Ивана Бовкуна. Его открыли для жителей поселка Российского.